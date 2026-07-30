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10:36, 30 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о массовых обысках на Украине

По всей Украине проводятся массовые обыски в ТЦК
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) проводятся массовые проверки. Об этом сообщает пресс-служба государственного бюро расследований в комментарии «Украинской правде».

«Операция проводится совместно с Генеральным штабом, чтобы минимизировать противоправные явления в территориальных центрах комплектования, в частности, нарушения прав человека и злоупотребления служебным положением», — сказано в материале.

Детали операции «честный призыв» не сообщаются.

На Украине регулярно появляются сообщения о силовых задержаниях мужчин сотрудниками ТЦК В соцсетях публикуются видео, на которых людей заталкивают в микроавтобусы и увозят. Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило об инциденте с участием работников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Днепропетровске — военкомы применили оружие в отношении одной из женщин, ранив ее.

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