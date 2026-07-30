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11:54, 30 июля 2026 (обновлено: 12:03, 30 июля 2026)Культура

Режиссер Сокуров назвал нехорошее качество российского государства

Режиссер Александр Сокуров: нехорошо государству воевать с художественным автором
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Александр Сокуров назвал причины некомфортного ощущения от жизни и работы в России. Они прозвучали в интервью с кинематографистом, которое вышло на YouTube-канале издания Forbes.

«В том, что мне здесь неуютно, вина моего государства. Потому что быть в состоянии войны с художественным автором стране недопустимо, нехорошо», — заявил режиссер.

Сокуров добавил, что «устал все время жить под надзором и контролем» чрезмерного и фальшивого внимания к каждому своему поступку и художественному решению. «Я сам хорошо знаю, что надо делать и что не надо делать, что я могу и что не могу», — заключил режиссер «Русского ковчега» и «Фауста».

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При этом Сокуров выразил уверенность, что «искусство и художественное творчество никогда не может быть врагом государства, а большего сторонника государства, чем искусство, быть не может». Он назвал задачи, которые он, а также его коллеги, решают в своих произведениях, в разы более значительными и глубокими, чем «всякого рода политические процедуры, происходящие около нас». Сокуров добавил: «Нам нужна стабильность».

Ранее в июне президент России Владимир Путин поздравил Сокурова с 75-летним юбилеем.

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