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12:24, 14 июня 2026Культура

Путин поздравил Сокурова с юбилеем

Владимир Путин обратился к режиссеру Александру Сокурову в день его 75-летия
Андрей Шеньшаков
Александр Сокуров

Александр Сокуров. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к режиссеру Александру Сокурову в день его юбилея. Свое письмо глава государства опубликовал на сайте Кремля.

Путин поздравил Александра Николаевича с 75-летием. Он пожелал постановщику здоровья, благополучия и «всего наилучшего».

«Автор яркой палитры фильмов, новаторских проектов, вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа. Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск», — гласит публикация.

Также президент отметил большой личный вклад Сокурова в воспитание молодых дарований.

Ранее Александр Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии. Режиссер добавил, что ничего не знает о деятельности комиссии, поскольку никогда не принимал в ней участия.

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