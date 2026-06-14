Путин поздравил Сокурова с юбилеем

Владимир Путин обратился к режиссеру Александру Сокурову в день его 75-летия

Президент России Владимир Путин обратился к режиссеру Александру Сокурову в день его юбилея. Свое письмо глава государства опубликовал на сайте Кремля.

Путин поздравил Александра Николаевича с 75-летием. Он пожелал постановщику здоровья, благополучия и «всего наилучшего».

«Автор яркой палитры фильмов, новаторских проектов, вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа. Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск», — гласит публикация.

Также президент отметил большой личный вклад Сокурова в воспитание молодых дарований.

Ранее Александр Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии. Режиссер добавил, что ничего не знает о деятельности комиссии, поскольку никогда не принимал в ней участия.