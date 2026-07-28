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Забота о себе
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21:02, 28 июля 2026 (обновлено: 21:10, 28 июля 2026)Забота о себе

Раскрыта вызывающая бессонницу распространенная привычка

Врач Вина: Ужин перед сном может привести к бессоннице
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Одна распространенная привычка может привести к бессоннице, предупредила врач Изабель Вина. Она раскрыла ее в разговоре с изданием La Razon.

По словам Вины, вызвать проблемы со сном может поздний ужин. Врач объяснила: это происходит из-за того, что организму приходится тратить часть энергии на пищеварение, хотя он должен готовиться к ночному отдыху.

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«Ночью организм увеличивает выработку мелатонина — ключевого гормона, регулирующего сон. Поздний прием пищи поддерживает активность других процессов, таких как пищеварение и выброс инсулина, что может затруднить переход организма в оптимальное состояние для сна», — пояснила специалистка. Чтобы избежать бессонницы, она посоветовала ужинать не позднее 20-21 часа. Так у организма останется достаточно времени для полного завершения процесса пищеварения, добавила Вина.

Ранее терапевт Мария Лаврухина призвала спать под одеялом даже в жару. Доктор утверждает, что оно помогает защититься от бактерий.

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