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Забота о себе
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01:02, 28 июля 2026Забота о себе

Терапевт назвала железную причину спать под одеялом в жару

Терапевт Лаврухина: Отказ от одеяла в жару может привести к размножению бактерий на коже
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Budimir Jevtic / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Мария Лаврухина назвала железную причину спать под одеялом в жару. О том, почему не стоит от него отказываться, доктор рассказала в беседе с изданием UfaTime.ru.

Терапевт отметила, что одеяло помогает защититься от бактерий: оно впитывает пот, благодаря чему кожа остается сухой. Такая среда является менее благоприятной для размножения бактерий, чем влажная, добавила Лаврухина.

По словам врача, одеяло также помогает быстрее уснуть. Она объяснила, что привычные действия, такие как укрывание, помогают мозгу переключиться в ночной режим. Кроме того, одеяло снижает риск того, что человека покусают насекомые.

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«Рецепторы кожи реагируют на ощущение укрытости. Для нашего мозга это сигнал полной безопасности, который позволяет организму быстрее перейти в фазу глубокого сна. Спать без постельного белья с точки зрения нейрофизиологии — это стресс для мозга», — объяснила Лаврухина.

В то же время врач уточнила, что теплое зимнее одеяло для лета не подойдет, так как его использование будет грозить перегревом. «Слушайте свое тело. Если появляются тревожные симптомы, уберите одеяло и примите меры для экстренного охлаждения — например, оботрите тело прохладной водой», — также посоветовала доктор.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал о неочевидных причинах частых пробуждений среди ночи. Людям, столкнувшимся с такой проблемой, он порекомендовал провериться на апноэ.

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