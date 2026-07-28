Подававший аварийный сигнал самолет США вновь заметили в небе

Подававший аварийный сигнал военный самолет США вновь кружит над Персидским заливом

Подававший 23 июля аварийный сигнал самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) Boeing E-3B Sentry вновь замечен в небе в районе Персидского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДЛРО) двигается по круговой траектории на высоте около восьми с половиной километров.

Кроме того, над нейтральными водами акватории залива находится и американский военно-транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Он также курсирует по кругу недалеко от воздушной границы Ирана.

Самолет Boeing E-3B Sentry был принят на вооружение США в 1980 году и до сих пор находится в эксплуатации. Он способен обнаружить цель на расстоянии до 400 километров.

До этого сообщалось, что данный борт передавал в код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию в полете.

Детали происшествия неизвестны, но как отметил источник ТАСС, тогда посадка прошла штатно на одной из военных баз региона, а затем в течение нескольких суток самолет в воздушном пространстве замечен не был.