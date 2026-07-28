Песков: Нынешний кризис в РФ оказался идеальным, он помогает информационному суверенитету

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что нынешний кризис в стране оказался идеальным для российского общества. По его словам, в настоящий момент кризис помогает не только технологическому, но и информационному суверенитету. Вне зависимости от политических соображений, все россияне объединились вокруг своей страны.

Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь Кремля считает, что это является уникальной способностью российского общества. «В том числе и благодаря вот этим обстоятельствам, которые создали тот самый шторм, который нас сделал сильнее», — сказал Песков.

Песков пообещал сократить отставание от США в одной сфере

Официальный представитель Кремля заявил, что Россия входит в число лидеров по развитию нейросетей и будет сокращать отставание от США в этой сфере.

В пятерке стран, которые участвуют в гонке, мы здесь остаемся. И, я надеюсь, что нечеловеческими усилиями мы будем сокращать это отставание Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

В июне Путин рассказал, что Россия имеет хорошие перспективы в области искусственного интеллекта (ИИ). «У нашего стратегического партнера, Китая, больше всех патентов в области искусственного интеллекта. И у России есть очень хорошие перспективы», — завил он.

По его словам, страны, обладающие полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира.

Песков заявил о вынесенных уроках из периода взаимодействия с Западом

Период взаимодействия с Западом не пропал втуне, российская дипломатия вынесла из него необходимые уроки, заявил Песков. По его словам, российские власти понимают необходимость быть независимыми и самостоятельными.

Мы там научились многому по итогам того самого периода нашего взаимодействия. Поверьте мне, наша дипломатия вынесла необходимые уроки — да и все мы вынесли необходимые уроки Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Песков ранее заявил, что Россия будет вынуждена принять дополнительные меры безопасности на фоне милитаризации Европы. Он отметил, что в настоящее время Москва наблюдает трансформацию Европейского союза (ЕС) в экономический и военный блок. По его словам, это совершенно новый процесс на европейской земле.

До этого российский лидер заявил, что Запад принял решения, результатами которых стало то, что они «выпустили джинна из бутылки». По словам Путина, современный миропорядок после Второй мировой войны был сконструирован на основе Устава ООН, а он, в свою очередь, формировался странами-победительницами.