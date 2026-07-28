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00:45, 28 июля 2026 (обновлено: 00:49, 28 июля 2026)Мир

Иран дал России обещание по Ормузскому проливу

Посол Джалали: Иран обещает сохранить особый режим прохода российских судов через Ормуз
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Amirhosein Khorgooi/ISNA / Reuters

Иран обещает сохранить особый режим прохода российских судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали, его слова приводит ТАСС.

«Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим», — подчеркнул дипломат.

В Тегеране ранее заявляли, что проход через Ормузский пролив не станет платным, но судовладельцам придется взять на себя операционные расходы на технические услуги, связанные с безопасностью на море, охрану окружающей среды и управление судоходством. В Европе, тем временем, по некоторым данным, смирились с неизбежностью платы за пересечение Ормуза не только Ирану, но и Оману.

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