06:31, 26 мая 2026Мир

Иран анонсировал платную услугу для судов в Ормузском проливе

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Иран не станет делать платным проход через Ормузский пролив, но суда возьму на себя операционные расходы — технические услуги, связанные с безопасностью на море, охрану окружающей сруды и управление судоходством. Изменения анонсировал пресс-секретарь иранского МИДа Эсмаил Багаи, передает Tehran Times.

«Услуги, предоставляемые в ходе этого процесса, включая помощь в навигации и меры по защите окружающей среды, требуют возмещения затрат. Однако это не следует интерпретировать как введение платы за транзит», — подчеркнул представитель иранского министерства иностранных дел.

По его словам, основную ответственность за безопасность в проливе делят между собой Иран и Оман. Он отверг заявления о потенциальном участии европейских стран в управлении морским коридором и выразил уверенность, что путь «должен оставаться открытым для свободной торговли и безопасного судоходства».

Ранее Bloomberg сообщал, что в обозримом будущем мировая экономика рискует столкнуться с сопоставимым со спадом 2008 года кризисом. Это произойдет, если Ормузский пролив останется закрытым до августа этого года.

