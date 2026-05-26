07:19, 26 мая 2026Экономика

Налог на сверхприбыль российского бизнеса назвали уместным

Шохин: Правительство вправе предлагать бизнесу поделиться сверхприбылью
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Правительство России вправе предлагать бизнесу поделиться сверхприбылью, если та получена благодаря конъюнктуре, а не собственным усилиям. Уместным назвал так называемый windfall tax глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя бизнеса, под сверхприбылью он понимает деньги, которые буквально «упали с неба» на компанию.

«Это то, что упало с неба, или золотой дождь посыпался, ветром надуло, или конъюнктура мировых цен изменилась, девальвация национальной валюты произошла, или другой "белый лебедь" прилетел. Тогда правительство, наверное, вправе предлагать поделиться этой прибылью, и windfall уместен», — пояснил Шохин.

«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
Взять ипотеку в России становится все сложнее. Кому из россиян одобрят ее в 2026 году, а кому — нет?
В то же время налоговые изменения не должны коснуться активно инвестирующих компаний. Тему федерального налогового инвестиционного вычета сейчас обсуждают с президентом и правительством.

В середине апреля замглавы Министерства финансов Алексей Сазанов допустил, что осенью может обсуждаться вопрос налога на сверхприбыль. Сазанов заявил, что Минфин пока не выдвигал подобных инициатив. По его словам, бюджетный процесс традиционно проходит осенью, когда и будет рассматриваться соответствующий пакет, поэтому срочности в этом вопросе нет — сейчас ведется лишь анализ информации. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в марте допускал обсуждение инициативы, отмечая, что «это предмет отдельного анализа, нам надо это все соотнести еще с инвестиционным циклом.

Налогом на сверхприбыль в Госдуме регулярно призывают обложить российские банки, получающие в последние годы рекордные или близкие к ним прибыли. В ЦБ считают, что реализация соответствующей инициативы не принесет российской экономике пользы.

