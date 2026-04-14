22:26, 14 апреля 2026Экономика

В Минфине допустили обсуждение налога на сверхприбыль осенью

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Замглавы Министерства финансов Алексей Сазанов не исключил, что осенью может обсуждаться вопрос налога на сверхприбыль, пишет РИА Новости.

Сазанов заявил, что Минфин пока не выдвигал подобных инициатив. По его словам, бюджетный процесс традиционно проходит осенью, когда и будет рассматриваться соответствующий пакет, поэтому срочности в этом вопросе нет — сейчас ведется лишь анализ информации.

Ранее стало известно, что возможность снова использовать налог на сверхприбыль российских компаний за предыдущие годы, так называемый windfall tax, действительно обсуждалась на мартовской встрече представителей крупного бизнеса с президентом страны Владимиром Путиным.

    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    На Украине забеспокоились из-за слов нового премьера Венгрии о России

    В Минфине допустили обсуждение налога на сверхприбыль осенью

    США, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры

    Москвичам спрогнозировали срок похолодания

    Подросток забрался на храм в Петербурге и попал в полицию

    Зеленский предупредил об ударе по Украине

    47-летняя российская актриса без штанов снялась для бренда

    Долина высказалась о замужестве

    На Западе оценили новый ход США против Ирана

    Все новости
