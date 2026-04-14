В Минфине допустили обсуждение налога на сверхприбыль осенью

Замглавы Министерства финансов Алексей Сазанов не исключил, что осенью может обсуждаться вопрос налога на сверхприбыль, пишет РИА Новости.

Сазанов заявил, что Минфин пока не выдвигал подобных инициатив. По его словам, бюджетный процесс традиционно проходит осенью, когда и будет рассматриваться соответствующий пакет, поэтому срочности в этом вопросе нет — сейчас ведется лишь анализ информации.

Ранее стало известно, что возможность снова использовать налог на сверхприбыль российских компаний за предыдущие годы, так называемый windfall tax, действительно обсуждалась на мартовской встрече представителей крупного бизнеса с президентом страны Владимиром Путиным.