Названа самая популярная еда из России за рубежом

В РЭЦ перечислили любимую русскую еду у иностранцев

Вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Татьяна Ан в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала об успехах отечественной продукции за рубежом и перечислила самые популярные продукты.

Существует несколько категорий товаров, которые, грубо говоря, могут продвигать сами себя. «Прежде всего, это экологичная продукция и товары с органическим происхождением, так как глобальный тренд на здоровый образ жизни создает на них устойчивый спрос без дополнительной рекламы», — пояснила она. В качестве показательного примера она привела бренд «Фрутоняня», который завоевал популярность у азиатских потребителей, благодаря сочетанию натурального состава и локализации упаковки и вкусов.

Еще она рассказала, что российский мед (особенно алтайский и дальневосточный) воспринимается в Китае как экологически чистый премиум-продукт. За килограмм там готовы платить от 700 до 2000 рублей. Во Вьетнаме успешным российским продуктом стали жареные семечки и подсолнечное масло. Также стабильно высоким спросом пользуются конфеты «Крокант» и «Аленка», несмотря на сложности с транспортировкой в жаркие страны.

Особую позицию занимает российская ликеро-водочная продукция, прежде всего водка. «Она обладает высокой узнаваемостью за рубежом: например, в Индии Россию устойчиво воспринимают как родину одной из лучших водок в мире. Такой продукт практически не требует дополнительного позиционирования», — объяснили в РЭЦ. В Турции востребована продукция, которая ассоциируется с аутентичностью, традициями и экологичностью. Здесь важен образ России как большой северной страны с самобытной гастрономической и культурной идентичностью. А в Таиланде хорошие перспективы есть у российского шоколада и продуктов с натуральным составом.

Ан подчеркнула, что самостоятельное продвижение продукции часто оказывается сложным и затратным процессом.« Именно поэтому мы предлагаем присоединиться к программе "Сделано в России" — это надежный способ завоевать доверие потребителей благодаря узнаваемому бренду. Благодаря программе экспортеры могут значительно упростить процесс выхода на рынок и повысить доверие покупателей к вашей продукции». Она подчеркнула, что сертификат подтверждает безопасность и качество, позволяя товару с уникальными характеристиками доказать свою ценность на перегруженном импортом рынке. Таким образом, успех подобных товаров обеспечивается как их внутренней сущностью, так и внешними факторами — от культурной адаптации до имиджевой поддержки.