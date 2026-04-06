Российский бизнес согласился подумать о новых выплатах в бюджет

Глава РСПП Шохин признал обсуждение налога на сверхприбыль на встрече с Путиным

Возможность снова использовать налог на сверхприбыль российских компаний за предыдущие годы, так называемый windfall tax, действительно обсуждалась на мартовской встрече представителей крупного бизнеса с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает «Интерфакс».

По его словам, тема возникла после того, как один из участников встречи заявил о готовности сделать в бюджет взнос из семейных сбережений.

Сам Шохин считает, что такие пожертвования должны быть сугубо частной инициативой. Такого же мнения придерживаются Путин и заинтересованные ведомства. «Они вслед за президентом повторяют, что это дело добровольное, если у кого-то есть желание, препятствовать не будут. Но пока этот вопрос, так скажем, повис», — заметил глава РСПП.

Он подчеркнул, что сама формула изъятия сверхприбыли, возникшей в результате рыночной конъюнктуры, выработана еще два года назад. Она предусматривает оценку прибыли за несколько последних лет, что позволяет понять, когда ее размер превышает нормальный.

Другое дело, признал Шохин, что даже при возможности быстро задействовать windfall tax самих прибылей у компаний нет. Многие сидят в убытках и испытывают сложности даже с обязательными платежами. Тем не менее функционер не стал предполагать, возможно ли возвращение к налогу на сверхприбыль уже в текущем году.

До этого замминистра финансов Алексей Сазанов подчеркивал, что говорить о готовности властей использовать windfall tax в отношении полученных бизнесом доходов пока рано, потому что декларации только поступают, а кроме того нужно время, чтобы их изучить. Также он не решился оценить возможность сверхдоходов экспортеров в 2026 году из-за ближневосточного конфликта, заметив, что непонятно, какую выгоду он принесет и как долго это все продлится.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что перечисления российскими миллиардерами средств в федеральный бюджет является их добровольным взносом.