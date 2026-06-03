Роль ПМЭФ для экономики Санкт-Петербурга оценили

Беглов: Два года сумма подписанных на ПМЭФ соглашений у Петербурга превышала ₽1 трлн

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) остается ключевым событием для экономики северной столицы, в последние два года сумма подписанных соглашений превышала триллион рублей. Так оценил роль мероприятия губернатор Александр Беглов, его цитирует РИА Новости.

По словам главы региона, ПМЭФ дает уникальную возможность привлечь новых инвесторов, познакомить мир с достижениями и инновациями петербургских предприятий, нарастить их экспортный потенциал, показать гостям культуру и достопримечательности культурной столицы, обсудить новые проекты и привлечь к ним внимание инвесторов.

«Два года подряд сумма подписанных соглашений на ПМЭФ превышала у Петербурга триллион рублей. И это были не просто суммы. За ними следовали конкретные — и позитивные для Петербурга экономические результаты. 137 процентов — накопительный прирост индекса физического объема инвестиций в город за последние 5 лет. ВРП по итогам 2024 года вырос у города на 8,4 процента. В 2025 году мы вышли на исторический максимум инвестиций в основной капитал предприятий — 1 триллион 745 миллиарда рублей», — пояснил Беглов.

За последнее время все ключевые проекты города были реализованы за счет соглашений на форуме — Западный скоростной диаметр (ЗСД), международный терминал аэропорта «Пулково», новый футбольный стадион «Зенита», музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте и иные проекты.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — это масштабное деловое мероприятие, в котором принимают участие представители бизнеса — как российского, так и зарубежного — и государственных структур, связанных с экономикой. Впервые ПМЭФ прошел в 1997 году, с тех пор его ежегодно проводят в Санкт-Петербурге. В 2026 году форум состоится уже в 29-й раз.

