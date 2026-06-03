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07:45, 3 июня 2026Наука и техника

Перечислены лучшие большие смартфоны

В BGR назвали iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra лучшими большими смартфонами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Журналисты издания BGR выбрали лучшие смартфоны с большим дисплеем. Список опубликован на сайте медиа.

Авторы портала отобрали лучшие по их мнению устройства из моделей, имеющие размер диагонали не меньше 6,78 дюймов. Первым в списке оказался iPhone 17 Pro Max, который получил 6,9-дюймовый экран. Авторы отметили, что телефон получил очень мощный процессор, продвинутую камеру и аккумулятор, рассчитанный на день работы.

Также в подборку попал Samsung Galaxy S26 Ultra. Флагман корейского бренда отметили за высококачественный дисплей размером 6,9 дюймов и разрешением 3120x1440 пикселей. «Galaxy S26 Ultra также является лучшим выбором для тех, кто хочет использовать новые возможности искусственного интеллекта (ИИ)», — подчеркнули журналисты.

Кроме того, специалисты отметили Samsung Galaxy Z Fold 7, который получил дисплей, раскладывающийся до размеров 8 дюймов. Они заметили, что в сложенном виде он имеет такую же толщину, что и обычные смартфоны. В список попал OnePlus 15 — недорогой Android-аппарат с 6,78-дюймовым экраном. Наконец они выбрали Nothing Phone (4a) Pro — доступный девайс за 426 долларов (31 тысяча рублей), который кроме основного 6,83-дюймового экрана получил дополнительный дисплей на задней панели.

Ранее специалисты Counterpoint Research предсказали обрушение рынка смартфонов в 2026 году. Согласно их прогнозу, поставки телефонов упадут на 13,9 процентов — это абсолютный рекорд.

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