Появилось видео из квартиры поджегшей себя московской пенсионерки

«МК» опубликовал видео из квартиры поджегшей себя московской пенсионерки

Обстановка в квартире на северо-востоке Москвы, в которой произошел пожар после самоподжога пенсионерки, попала на видео. Кадрами делится «МК».

На кадрах видны разбросанные по всей квартире вещи, документы и пакеты. На видео также попали следы тушения пожара.

5 августа 68-летняя местная жительница, которую хотели выселить по «схеме Долиной», подожгла себя при судебных приставах. Огонь перекинулся на квартиру, начался пожар. Его смогли ликвидировать на площади около десяти квадратных метров. Пострадали судебный пристав и сотрудник службы исполнения, а также сама женщина. Сейчас пенсионерка впала в кому.