Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 5 августа 2026Силовые структуры

Появилось видео из квартиры поджегшей себя московской пенсионерки

«МК» опубликовал видео из квартиры поджегшей себя московской пенсионерки
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Обстановка в квартире на северо-востоке Москвы, в которой произошел пожар после самоподжога пенсионерки, попала на видео. Кадрами делится «МК».

На кадрах видны разбросанные по всей квартире вещи, документы и пакеты. На видео также попали следы тушения пожара.

5 августа 68-летняя местная жительница, которую хотели выселить по «схеме Долиной», подожгла себя при судебных приставах. Огонь перекинулся на квартиру, начался пожар. Его смогли ликвидировать на площади около десяти квадратных метров. Пострадали судебный пристав и сотрудник службы исполнения, а также сама женщина. Сейчас пенсионерка впала в кому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Взорван Mercedes с главой оборонного предприятия России
    Российский офицер со сломанной ногой две недели находился на переднем крае на СВО
    В Госдуме объяснили кадровые перестановки в командовании ВС России
    Назван самый кинематографичный регион России
    Турист потерялся в горах России, два дня выживал в одиночку и сам себя спас
    Почетный президент РФС оценил возможное назначение женщины президентом ФИФА
    Названа жертва подрыва Mercedes с главой оборонного предприятия России
    Появилось видео из квартиры поджегшей себя московской пенсионерки
    Зеленский пожаловался на сокращение поставок Киеву средств противоракетной обороны
    Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с 20-летним сыном на пляже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok