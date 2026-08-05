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15:09, 5 августа 2026 (обновлено: 15:42, 5 августа 2026)Бывший СССР

Экс-посол Украины в США попала под следствие сразу после отставки

Депутат Рады Гончаренко заявил о подозрении НАБУ в адрес экс-посла в США Стефанишиной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны предъявили подозрение бывшему послу республики в США Ольге Стефанишиной. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Мои источники сообщают, что новое обвинение касается незаконного обогащения», — рассказал политик.

По словам Гончаренко, в настоящий момент Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает меру пресечения экс-послу в США в закрытом режиме. Он подчеркнул, что ранее предъявленные подобные обвинения не помешали Стефанишиной стать вице-премьером по евроатлантической интеграции.

«Если [президент Украины Владимир] Зеленский назначает на ключевые должности, исходя из количества подозрений, то Стефанишину теперь следует ожидать на посту премьер-министра или главы ОП [офиса президента Украины]?» — поиронизировал депутат.

Информацию о характере обвинения подтвердил прокурор САП на заседании ВАКС. НАБУ на момент написания не публиковало официальных заявлений о расследовании.

3 августа Стефанишина объявила об уходе с поста посла в США и объяснила решение личными обстоятельствами. Возможную отставку дипломата связывали с готовящимися обвинениями со стороны НАБУ.

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