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16:03, 5 августа 2026 (обновлено: 16:29, 5 августа 2026)Экономика

«Нижфарм» заподозрили в выпуске некачественной партии ректальных свечей

Минпромторг заподозрил «Нижфарм» в выпуске некачественной партии папаверина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Минпромторг заподозрил группу компаний «Нижфарм» в выпуске некачественной партии папаверина. Данный препарат производится в виде ректальных суппозиториев (свечей) и применяется для снятия спазма гладких мышц органов брюшной полости, периферических сосудов, сосудов головного мозга, сердца и бронхов. Об этом говорится в Telegram-канале «Без рецепта».

В Минпромторге заявили, что препарат мог быть лишен терапевтической эффективности из-за, предположительно, использования производителем нелегального сырья или нарушения технологических процессов.

В «Нижфарме» же заверили, что партия была выпущена в соответствии с правилами GMP и регистрационным досье. Российский производитель фармацевтических препаратов сообщил, что все компоненты папаверина прошли входной контроль перед отправкой в производство, а готовый продукт полностью соответствует нормам.

В компании допустили, что препарат не помог некоторым пациентам, однако, по словам сотрудников, это могло произойти не из-за брака, а из-за индивидуальных особенностей организма, ошибок в диагностике или нарушении условий хранения и применения средства.

Весной 2025 года принадлежащий люксембургской Nidda Lynx Нижегородский химико-фармацевтический завод («Нижфарм») был передан во временное управление российскому поставщику лекарств — ООО «Фармирус».

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