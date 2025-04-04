Путин передал принадлежащий иностранцам «Нижфарм» во временное управление

Принадлежащий компании из Люксембурга «Нижфарм» передали во временное управление

Принадлежащий люксембургской Nidda Lynx Нижегородский химико-фармацевтический завод («Нижфарм») с 4 апреля передан во временное управление российскому поставщику лекарств — ООО «Фармирус». Об этом говорится в тексте указа президента РФ Владимира Путина, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, отечественному ООО перешли 100 процентов акций АО «Нижфарм», в группу которого помимо предприятия в Нижнем Новгороде входит производственная площадка в Обнинске.

Как пишет «Интерфакс», владельцем актива компания из Люксембурга стала с ноября 2023 года. Она является структурой Nidda Healthcare Holding Gmb, единственного акционера немецкой Stada Arzneimittel AG, которой до этого принадлежал «Нижфарм».

Тогда же, осенью позапрошлого года, иностранный собственник сменил гендиректора российского АО.