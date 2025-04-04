Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 4 апреля 2025Экономика

Путин передал принадлежащий иностранцам «Нижфарм» во временное управление

Принадлежащий компании из Люксембурга «Нижфарм» передали во временное управление
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Принадлежащий люксембургской Nidda Lynx Нижегородский химико-фармацевтический завод («Нижфарм») с 4 апреля передан во временное управление российскому поставщику лекарств — ООО «Фармирус». Об этом говорится в тексте указа президента РФ Владимира Путина, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, отечественному ООО перешли 100 процентов акций АО «Нижфарм», в группу которого помимо предприятия в Нижнем Новгороде входит производственная площадка в Обнинске.

Как пишет «Интерфакс», владельцем актива компания из Люксембурга стала с ноября 2023 года. Она является структурой Nidda Healthcare Holding Gmb, единственного акционера немецкой Stada Arzneimittel AG, которой до этого принадлежал «Нижфарм».

Тогда же, осенью позапрошлого года, иностранный собственник сменил гендиректора российского АО.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Глава Госдепа оценил шансы Трампа попасть в ловушку бесконечных переговоров

    Подсчитан ущерб США от ответных пошлин Китая

    Стало известно о смерти россиянина на СВО спустя месяц службы

    За мусор в жилье россиян предложили наказывать методами из 90-х

    В США рассказали о давлении на Трампа из-за России

    Российский город захватили полчища комаров

    В США прокомментировали заявление о возобновлении прямых рейсов с Россией

    Алсу раскрыла способ покорить ее сердце

    Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше