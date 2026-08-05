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16:45, 5 августа 2026Россия

Журавлев обвинил «Яблоко» в получении денег из-за рубежа

Депутат Госдумы Журавлев обвинил партию «Яблоко» в иностранном финансировании
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Председатель партии «Родина» и депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что считает предвыборную кампанию партии «Яблоко» финансируемой из-за рубежа. Такое мнение он высказал журналистам в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после жеребьевки порядка размещения партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму, передает ТАСС.

По словам политика, за финансированием кампании, как он утверждает, могут стоять бизнесмен Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом, а также внесен в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и «его западные покровители».

Журавлев также заявил, что «Яблоко», по его мнению, начало избирательную кампанию с нарушениями. «Я считаю, что ничего не получат. Вот посмотрим. Если вообще дойдут до финиша», — сказал депутат, отвечая на вопрос о шансах партии на выборах.

В конце июля ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов «Яблока» на выборы депутатов Госдумы IX созыва. При этом из списка были исключены два кандидата. Как пояснили в комиссии, причиной стали наличие у одного из них имущества в Италии, а у второго — гражданства Украины.

Ранее Журавлев назвал единственный способ защититься от атак дронов Вооруженных сил Украины.

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