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17:41, 5 августа 2026 (обновлено: 17:50, 5 августа 2026)Силовые структуры

Суд вынес решение по делу экс-замминистра обороны Булгакова

В Москве суд на 3 месяца продлил срок ареста экс-замглавы МО России Булгакова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Московский городской суд продлил арест бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Суд продлил Булгакову срок содержания под стражей на три месяца — до 9 ноября. На заседании генерал заявил, что не согласен с доводами следствия и попросил суд отказать ходатайству о продлении срока ареста. По его словам, в материалах дела отсутствуют доказательства его причастности к преступлению. Свою вину он отрицает.

Кроме того, суд продлил арест и проходящим по делу главе ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу.

По данным агентства, все фигуранты просили заменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражей.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова проверят на причастность к хищению бюджетных средств при исполнении госконтрактов главой АО «Военторг».

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