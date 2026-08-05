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18:20, 5 августа 2026 (обновлено: 18:28, 5 августа 2026)РоссияЭксклюзив

Назван единственный способ подвести Киев к переговорам

Политолог Асафов: Единственный путь к переговорам с Киевом — продвижение российских войск
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Единственной реальной предпосылкой для переговоров с Киевом является дальнейшее продвижение российских войск и увеличение военных успехов, считает политолог Александр Асафов. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что никакие другие международные усилия или рассуждения результата не дадут.

«Только продвижение, изменение ситуации на земле, только увеличение успехов наших Вооруженных сил реально создает предпосылки для переговоров. Мы видим, что когда было заявлено о системной работе по объектам ВСУ и тем, которые их поддерживают, изменилась риторика американцев и киевского режима. Эту работу необходимо продолжать дальше. Только так можно привести к переговорам, а вовсе не вовлечением других международных акторов, не вступлением в какие-то рассуждения с Киевом», — пояснил политолог.

По его словам, никакие политические или неполитические действия, кроме успешного наступления, не способны изменить ситуацию и привести к переговорному процессу или хотя бы к чему-то похожему на него, заключил Асафов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз оказывает негласное давление на Украину, медлящую с проведением реформ, необходимых для вступления страны в блок. Отмечается, что Евросоюз закрывает глаза на проблемы Киева с принятием необходимых законопроектов, охватывающих сферы верховенства права, судебной системы, борьбы с коррупцией и реформы государственного управления.

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