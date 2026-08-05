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19:02, 5 августа 2026Ценности

В сети обсудили внешность внука президента Азербайджана и миллиардера Агаларова

В сети обсудили внешность внука президента Азербайджана Ильхама Алиева Микаила Агаларова
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @eminofficial

В сети обсудили внешность внука президента Азербайджана Ильхама Алиева и российского миллиардера Араза Агаларова Микаила Агаларова, который родился в браке бизнесмена Эмина Агаларова с дочерью политика Лейлой Алиевой. Видео появилось на странице предпринимателя в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 17-летний парень предстал на корте время игры в падел с отцом. Он позировал в белой футболке и шортах, а затем снял топ, продемонстрировав торс.

Пользователи оценили ролик в комментариях. «Как две капли воды похожи», «Он тебе как близнец!», «Мика очень похож на своего дедушку Ильхама Алиева», «Какой красавчик», «Как все гармонично: и внешность, и интеллект в глазах!» — заявили юзеры.

В феврале внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева показала откровенное фото с женихом.

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