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19:37, 5 августа 2026 (обновлено: 19:47, 5 августа 2026)Моя страна

В Дагестане подросток спас стоявшего на подоконнике открытого окна ребенка

RT: В Каспийске подросток спас ребенка, который стоял на подоконнике открытого окна
Мария Винар

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Дагестане подросток спас стоявшего на подоконнике открытого окна ребенка. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел в Каспийске. Местная жительница Аида Чанба заметила на подоконнике первого этажа маленького мальчика. По ее словам, это был первый этаж, но он достаточно высокий из-за подвала под ним. Также она уточнила, что в квартире мальчика из взрослых никого не было. «На мои просьбы уйти с окна, он шаг ко мне делал. Поэтому мы [с сестрой] ринулись к нему. А я понимала, что это высоко, я не могу залезть», — рассказала собеседница телеканала.

Прохожие, увидев происходящее, подошли со стремянкой к женщинам. Мужчина встал на нее и подсадил школьника. Таким образом подросток смог забрать мальчика с подоконника и передать его Чанбе. «Мы пытались его накормить, напоить, но он от всего отказывался, вцепился в меня», — пояснила женщина и добавила, что если бы ребенок упал, то он бы сильно пострадал из-за гравия.

После этого участники спасения позвонили в полицию. Ребенка забрали правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 71-летняя пенсионерка поймала выпавшего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика.

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