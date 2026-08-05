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20:29, 5 августа 2026 (обновлено: 20:39, 5 августа 2026)Экономика

Российская актриса назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

Актриса Крылова: Москвичи ходят быстрее, чем жители других городов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российская актриса Анастасия Крылова, известная по ролям в сериалах «Закрыть гештальт», «Жить жизнь» и «Трудные подростки», заявила, что москвичи отличаются от жителей других городов скоростью шага. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

«Когда я приезжаю в свой родной город Казань, то понимаю, что там люди медленнее передвигаются по улицам. Мне кажется, если замерить скорость шага москвича и скорость шага жителя любого другого российского города и сравнить, то результат будет очевиден: в Москве все гораздо быстрее», — отметила артистка. Она добавила, что те, кто живет в столице, со временем подстраиваются под стремительный ритм и «уже не могут по-другому». Помимо этого, по словам Крыловой, в Москве всегда присутствовала такая живая энергия.

Что касается изменений в городе за последние несколько лет, среди них актриса выделила появление большего количества ухоженных скверов и парков. «Конечно, за последние годы все невероятно преобразилось. Я очень ценю эстетику, и мне нравится, что это происходит, многое меняется к лучшему», — заключила она.

Ранее актер Владимир Канухин отметил, что москвичи отличаются от жителей других городов своей заряженностью.

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