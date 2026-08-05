Оксана Самойлова разозлила поклонников непристойным снимком с едой

Российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова разозлила поклонников в сети непристойным снимком с едой. Кадры и комментарии опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая жена рэпера Джигана предстала на размещенных фото в блестящем откровенном платье кремового оттенка и мюлях на каблуке. При этом звезда позировала на столе, заполненном продуктами и напитками, и держала в руках бургер. «Королева фуд-корта», — подписала Самойлова пост.

Однако подписчики раскритиковали данные кадры инфлюэнсерши в комментариях под постом. «Можно еще на люстре повисеть для хайпа», «Не стыдно? Там хлеб же…», «Что за прикол у нее на столах с едой фоткаться?», «С ума сошли, что ли», «Какой кринж», — написали они.

В июле Самойлова ответила на критику откровенных образов фразой «у меня есть и похуже». Одна из зрительниц обратила внимание знаменитости на то, что в последнее время она начала вызывающе одеваться.