В России разрешили продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4

Правительство разрешило продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4 до июля 2027 года

Правительство России приняло постановление, которое до 1 июля 2027 года разрешает выпуск, обращение и ввоз в страну автомобильного бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом автозаправочные станции обязаны информировать покупателей о том, к какому классу относится продаваемое топливо.

В Министерстве энергетики уточнили, что документ устанавливает временные особенности оборота топлива и допускает производство, импорт и обращение бензина классов К2, К3 и К4, которые соответствуют международным стандартам «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 5 августа и опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу с момента публикации.

Кроме того, новым решением признается утратившим силу ранее действовавшее постановление, которое до конца 2026 года допускало оборот бензина класса К5 с повышенным содержанием серы.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы бюджета с учетом снижения демпферных выплат в июле увеличились до 934 миллиардов рублей — это на 16 процентов больше, чем годом ранее.