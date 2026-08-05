Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:24, 5 августа 2026 (обновлено: 22:33, 5 августа 2026)Экономика

В России разрешили продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4

Правительство разрешило продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4 до июля 2027 года
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство России приняло постановление, которое до 1 июля 2027 года разрешает выпуск, обращение и ввоз в страну автомобильного бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом автозаправочные станции обязаны информировать покупателей о том, к какому классу относится продаваемое топливо.

В Министерстве энергетики уточнили, что документ устанавливает временные особенности оборота топлива и допускает производство, импорт и обращение бензина классов К2, К3 и К4, которые соответствуют международным стандартам «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 5 августа и опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу с момента публикации.

Кроме того, новым решением признается утратившим силу ранее действовавшее постановление, которое до конца 2026 года допускало оборот бензина класса К5 с повышенным содержанием серы.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы бюджета с учетом снижения демпферных выплат в июле увеличились до 934 миллиардов рублей — это на 16 процентов больше, чем годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о боях с БПЛА над отдаленными от границы регионами России
    Мендель нашла виноватого в катастрофическом состоянии Украины
    Стало известно о достижении договоренностей по Ормузскому проливу
    Стало известно об охоте на сотрудников ТЦК на Украине
    «Краснодар» одолел «Ахмат» в пенальти в домашнем матче Кубка России
    Российский посол жестко раскритиковал заявления о вмешательстве РФ в дела Швейцарии
    «Зенит» обыграл «Балтику» в матче группового этапа Кубка России
    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область
    Один московский вокзал снова выставят на торги
    В России разрешили продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok