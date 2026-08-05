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13:21, 5 августа 2026 (обновлено: 14:14, 5 августа 2026)Экономика

Нефтегазовые доходы России сократились

В январе-июле нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились на 17 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам первых семи месяцев 2026 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 4,595 триллиона рублей, что на 16,7 процента меньше результата прошлого года, когда они были равны 5,522 триллиона рублей. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Минфина.

Отдельно в июле доходы достигли 934 миллиарда рублей, что на 16 процентов больше, чем годом ранее, и на 21,94 миллиарда лучше прогноза. Однако общую статистику тянут вниз результаты начала года.

В августе финансовое ведомство ожидает 114,23 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Исходя из этих сумм на покупку иностранной валюты и золота в Фонд национального состояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября ежедневно будет направляться 6,5 миллиарда рублей.

С учетом того, что во втором полугодии Банк России продает валюту на 0,58 миллиарда рублей в день (компенсация чистого инвестирования средств ФНБ в финансовые активы в первом полугодии), регулятор увеличит объем ежедневных покупок с 4,82 миллиарда рублей до 5,92 миллиарда.

Объем платежей по налогу на добычу полезных ископаемых в июле отдельно за нефть упал до 584,6 миллиарда рублей, что значительно ниже, чем в предыдущие три месяца. Улучшить общий результат помогли налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), уплачиваемый раз в квартал, и сокращение компенсаций нефтяным компаниям за продажу бензина по ценам ниже экспортного уровня.

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