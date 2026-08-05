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15:37, 5 августа 2026Интернет и СМИ

Симоньян поиронизировала над советом премьер-министра Румынии не включать вечером свет

Симоньян поиронизировала над советом премьера Румынии Боложана не включать вечером свет
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поиронизировала над тем, что временно исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан посоветовал жителям страны не включать вечером свет из-за энергетического кризиса в стране. Об этом она написала в Telegram.

Симоньян опубликовала фрагмент публичного выступления Боложана. Политик попросил жителей Румынии не включать вечером свет и заверил, что сам тоже не будет пользоваться электричеством в это время. Боложан заявил, что так поздно приезжает домой после работы, что у него не остается времени на то, чтобы сидеть при включенном свете.

«А если проголодаетесь, попробуйте просто поспать», — поиронизировала над его словами главный редактор RT.

Ранее Симоньян высказалась о будущем Украины. По ее мнению, страну ждет внутренняя дезинтеграция. Медиаменеджер считает, что междоусобные столкновения начнутся, когда Киев испортит отношения со всем остальным миром.

В Румынии на весь август ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Страна начала переговоры с другими государствами о том, чтобы увеличить импорт электроэнергии. Энергокризис связывают с рекордным обмелением Дуная, который произошел из-за сильной жары в Европе. Власти Румынии призвали жителей страны добровольно сократить потребление энергии, особенно по вечерам.

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