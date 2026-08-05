Ведущая экономика Евросоюза получила мрачный прогноз

Handelsblatt: Германия рискует потерять высший рейтинг «ААА»

Германия, считающаяся ведущей экономикой Европейского союза, рискует лишиться высшего кредитного рейтинга «ААА». Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Причиной такого развития событий станет высокий уровень государственного долга. Как выяснило издание, в правительстве ФРГ и среди экономистов уже растет обеспокоенность по этому поводу. Последствия потери высшего рейтинга «AAA» заключаются в повышении процентных ставок, снижении гибкости федерального бюджета и негативном влиянии на другие страны еврозоны.

Как заявил высокопоставленный правительственный чиновник, если уровень долга останется высоким, а экономический рост не ускорится, рейтинговые агентства могут усомниться в высоком рейтинге Германии, имеющем оценку «AAA».

По данным Федерального статистического бюро ФРГ во втором квартале 2026 года экономика Германии выросла сильнее, чем ожидали аналитики. Оказалось, что ведущая экономика Европейского союза выросла на 0,2 процента, в то время как Институт экономических исследований (Ifo) предсказывал, что во втором квартале немецкий ВВП будет стагнировать. Достигнутый рост в первую очередь был обусловлен экспортом, который увеличился, несмотря на геополитическую нестабильность. Потребление, напротив, развивалось вяло, а инвестиции сократились.