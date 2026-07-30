Ведущая экономика Евросоюза показала неожиданный результат

Handelsblatt: Экономика Германии превзошла ожидания и выросла на 0,2 процента

Во II квартале 2026 года экономика Германии выросла сильнее, чем ожидали аналитики. Об этом со ссылкой на Федеральное статистическое бюро ФРГ (Destatis) сообщило Handelsblatt.

Оказалось, что ведущая экономика Европейского союза выросла на 0,2 процента, в то время как Институт экономических исследований (Ifo) предсказывал, что во II квартале немецкий ВВП будет стагнировать.

Предполагается, что достигнутый рост в первую очередь, был обусловлен экспортом, который увеличился, несмотря на геополитическую нестабильность. Потребление, напротив, развивалось вяло, а инвестиции даже сократились.

По итогам прошлого года ВВП Германии вырос на 0,2 процента. В 2023 и 2024 годах немецкая экономика падала на 0,9 и 0,5 процента соответственно.