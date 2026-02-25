Реклама

Экономика
13:55, 25 февраля 2026Экономика

Крупнейшая экономика Европы оправилась от кризиса

Экономика Германии выросла на 0,2 процента в 2025 году после двух лет снижения
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

По итогам 2025 года ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, вырос на 0,2 процента, оправдав прогноз правительства. Об этом свидетельствуют данные национального статистического управления Destatis.

Отдельно в четвертом квартале рост составил 0,3 процента по сравнению с третьим, а в годовом выражении — 0,4 процента. В 2023 и 2024 годах немецкая экономика падала на 0,9 и 0,5 процента соответственно, таким образом, можно говорить о постепенном выходе страны из кризиса.

Положительную динамику в 2025 году обеспечили в основном конечные потребительские расходы домохозяйств, государственные расходы и валовые капиталовложения в строительство.

По оценкам МВФ, в этом году рост ВВП Германии достигнет 1,1-1,5 процента. В случае, если прогноз оправдается по верхней планке, страна полностью компенсирует падение последних лет.

ВВП России в 2025 году, в соответствии с первой оценкой Росстата, вырос на один процент. По прогнозу Банка России, опубликованному 13 февраля, в 2026-м экономика вырастет на 1-2 процента. Аналитики Института ВЭБа полагают, что рост по итогам года остановится на 0,8 процента.

