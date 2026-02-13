Банк России продолжил снижение ключевой ставки

Банк России снизил ключевую ставку до 15,5 процента годовых

По итогам заседания совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента годовых, таким образом сохранив начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Накануне заседания аналитики расходились в оценке дальнейшего движения ставки из-за разнонаправленных сигналов, но большинство из них все же склонялись к необходимости выдержать паузу для оценки ситуации. Помимо этого, звучали предположения, что ЦБ может символически снизить ставку на 0,25 процентных пункта под политическим давлением.

В пользу сохранения жесткости говорил неожиданно резкий всплеск инфляции, сохранение инфляционных ожиданий населения на высоком уровне и повышенный дефицит бюджета в начале года.

Тем не менее в ЦБ указали, что повышенная инфляция в начале 2026 года наложилась очень низкие темпы роста цен в конце года, поэтому «наблюдалось некоторое перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами». А если учитывать период с ноября по январь, то стоимость товаров и услуг росла в соответствии с ожиданиями регулятора.

Дальнейшее снижение ключевой ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и инфляционных ожиданий, а также неизменности параметров бюджетной политики, подчеркивается в пресс-релизе. В соответствии с базовым сценарием к концу года средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5-14,5 процента годовых в 2026 году.