09:58, 11 февраля 2026Экономика

В России спрогнозировали заморозку ключевой ставки

ТАСС: Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 16 % в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам ближайшего заседания, которое состоится в пятницу, 13 февраля, руководство Центробанка (ЦБ), скорее всего, не будет делать резких движений в вопросе ключевой ставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

Совет директоров регулятора, полагают аналитики, продолжит придерживаться осторожного подхода и сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Заморозку планки эксперты связали с рядом факторов, включая разгон инфляции в начале года, рост инфляционных ожиданий как бизнеса, так и населения.

Кроме того, неизвестно, как долго продержится эффект повышенного налога на добавленную стоимость (НДС, с 20 до 22 процентов) на цены, отметила глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталья Пырьева. Если стоимость товаров и услуг продолжит расти в обозримом будущем, замораживание ставки может оказаться долгосрочным.

Схожего мнения придерживается и главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Продолжительное сохранение ключевой ставки на действующем уровне, объяснила она, необходимо, чтобы регулятор оценил полный эффект от повышения НДС. На ситуацию также повлияет продолжающийся рост дефицита федерального бюджета. Только за январь показатель достиг почти половины от плана на весь год. На этом фоне, констатировала Орлова, ЦБ с большой долей вероятности сохранит осторожность в вопросе изменения ключевой ставки в первой половине 2026 года.

