ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:16, 3 июня 2026Культура

Ани Лорак сообщила об отмене концертов в российских городах

Ани Лорак сообщила об отмене концертов во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, сообщила об отмене концертов во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске. Об этом она написала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я с нетерпением ждала встречи с вами, но, к сожалению, по независящим от меня причинам концерты в этих городах не состоятся», — заявила Лорак.

Организаторы добавили, что выступления не были согласованы органами местного управления и администрацией регионов. Концерты в рамках тура певицы были запланированы на 3, 5 и 7 июня. Потраченные на билеты деньги пообещали вернуть зрителям в полном объеме.

В июне 2025 года сообщалось, что Ани Лорак получила российское гражданство. В документе украинская певица оставила свое имя — Каролина. Позже артистка прокомментировала свое решение, поблагодарила всех за поддержку и заявила, что осталась верна поклонникам. «Россия — страна, в которой я живу и работаю много лет и всегда верна своему слушателю», — подчеркнула она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко заявил о близком мире между Россией и Украиной

    Найден простой способ снизить риск преждевременной смерти

    Раскрыты последствия ежедневного употребления зеленого чая

    Мадьяр поделился воспоминаниями о визите на Украину два года назад

    В России оценили последствия разрыва торговли с Латвией

    Организовавшая «резиновые квартиры» для мигрантов ОПГ попалась в российском регионе

    Минобороны сообщило об ударе российских бомбардировщиков по позициям ВСУ

    Работавшая няней россиянка похитила украшений на миллион рублей

    Игравшего в прятки у инсталляции к 9 Мая российского школьника захотели изъять из семьи

    Россиянка получила ранение в результате ракетного обстрела ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok