Ани Лорак сообщила об отмене концертов в российских городах

Ани Лорак сообщила об отмене концертов во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, сообщила об отмене концертов во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске. Об этом она написала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я с нетерпением ждала встречи с вами, но, к сожалению, по независящим от меня причинам концерты в этих городах не состоятся», — заявила Лорак.

Организаторы добавили, что выступления не были согласованы органами местного управления и администрацией регионов. Концерты в рамках тура певицы были запланированы на 3, 5 и 7 июня. Потраченные на билеты деньги пообещали вернуть зрителям в полном объеме.

В июне 2025 года сообщалось, что Ани Лорак получила российское гражданство. В документе украинская певица оставила свое имя — Каролина. Позже артистка прокомментировала свое решение, поблагодарила всех за поддержку и заявила, что осталась верна поклонникам. «Россия — страна, в которой я живу и работаю много лет и всегда верна своему слушателю», — подчеркнула она.