Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:17, 19 июня 2025Культура

Певица Ани Лорак получила российское гражданство

Украинская певица Ани Лорак получила российский паспорт 9 июня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) получила российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ее окружении.

Певица получила паспорт гражданина России 9 июня. В документе она оставила свое имя — Каролина.

Ранее обновившая украинский паспорт Ани Лорак объявила о переносе концертов в России. Выступления в Иркутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке, которые должны были пройти с 13 по 16 июня, не состоялись «по не зависящим от организатора и артиста причинам».

В апреле сообщалось, что Лорак тайно заменила украинский паспорт. В марте 2024 года стало известно, что артистка подала заявление на получение гражданства Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры с Киевом, встреча с Зеленским и позиция Трампа: о чем говорил Путин на встрече с руководителями мировых информагентств

    В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа -

    Граждане королевства Марокко попытались незаконно пересечь госграницу России

    Проститутки рассказали о своих первых клиентах

    В Севастополе приостановил работу морской транспорт

    В Германии раскрыли ежедневные темпы продвижения России на Украине

    Полковник назвал выводы первых дней обострения конфликта Ирана и Израиля

    Врач развеял миф о мытье мяса перед готовкой

    Российские бойцы описали свои траты в зоне СВО

    Кендалл Дженнер показала тело в микробикини крупным планом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости