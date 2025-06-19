Певица Ани Лорак получила российское гражданство

Украинская певица Ани Лорак получила российский паспорт 9 июня

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) получила российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ее окружении.

Певица получила паспорт гражданина России 9 июня. В документе она оставила свое имя — Каролина.

Ранее обновившая украинский паспорт Ани Лорак объявила о переносе концертов в России. Выступления в Иркутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке, которые должны были пройти с 13 по 16 июня, не состоялись «по не зависящим от организатора и артиста причинам».

В апреле сообщалось, что Лорак тайно заменила украинский паспорт. В марте 2024 года стало известно, что артистка подала заявление на получение гражданства Российской Федерации.