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10:07, 5 августа 2026 (обновлено: 10:55, 5 августа 2026)МирЭксклюзив

Уровень раскола американского общества оценили

Американист Павел Дубравский: Накал страстей в американском обществе значительно вырос
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Накал страстей и уровень поляризации в американском обществе значительно выросли в последнее время. На это в интервью «Ленте.ру» указал американист и политтехнолог, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«Поляризация никуда не исчезла (...). Накал страстей вырос необычайно», — заметил он.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп часто описывает своих противников как коммунистов. А его оппоненты, наоборот, называют американского лидера диктатором и отмечают авторитарные тенденции в Республиканской партии.

Кроме того, показательно, что массовые протесты против Трампа No Kings собрали до девяти миллионов человек. «Это крупнейшие антиправительственные выступления в истории США», — подчеркнул политолог.

Ранее Павел Дубравский назвал особенность нынешнего состава Конгресса США. По его словам, он стал одним из наиболее дисфункциональных в истории.

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