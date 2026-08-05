Лепс отменил концерты в Крыму

Певец Григорий Лепс сообщил об отмене концертов в Феодосии и Ялте

Народный артист России Григорий Лепс объявил об отмене концертов в Крыму. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Исполнитель заявил, что выступления в Феодосии и в Ялте, запланированные на 11 и 12 августа, не состоятся в связи со сложной ситуацией в регионе и действующими ограничениями режима потребления электроэнергии. Он отметил, что зрителям вернут деньги за билеты.

«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. До встречи следующим летом!» — обратился к поклонникам Лепс.

Ранее Лепс извинился за слова о жалости к российским семьям, которые живут на 200-300 тысяч рублей в месяц. Исполнитель выразил сожаление в связи с тем, как прозвучало его заявление. Он подчеркнул, что с уважением относится к людям, которые обеспечивают семьи с большим трудом.