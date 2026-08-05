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Силовые структуры
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12:12, 5 августа 2026Силовые структуры

Устроивший кровавую резню около общежития россиянин ответит перед судом

В Москве пройдет суд над мужчиной за попытку убить незнакомца
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В Москве пройдет суд над 26-летним мужчиной, который напал на незнакомца около студенческого общежития на улице Панфилова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Мужчина проходит обвиняемым в покушении на убийство. Он находится под стражей.

Инцидент произошел в ночь на 23 мая около входа в студенческое общежитие на улице Панфилова. Между обвиняемым и ранее незнакомым ему мужчиной вспыхнул конфликт. В результате фигурант схватил нож и нанес потерпевшему один удар в грудь. Мужчина получил тяжелое ранение, но выжил благодаря помощи прохожих и своевременному вызову скорой.

Ранее в подмосковном Солнечногорске мужчина в маске напал с ножом на двоих местных жителей.

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