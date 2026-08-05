Жеребенок спас упрямый табун из 12 лошадей во время паводка в России

Под Тюменью с седьмой попытки спасли упрямый табун лошадей благодаря жеребенку

В Тюменской области завершилась двухдневная операция по спасению табуна лошадей. Больше двух недель 12 животных провели в окружении паводковой воды. Решающую роль в этом сыграл жеребенок, передает KP.RU.

Табун оказался отрезан от берега в деревне Тураево после резкого подъема воды. Хозяева уже не могли самостоятельно вывести животных, а сами лошади боялись покидать привычное место. Все это время им привозили корм на лодках, но попытки вернуть их на сушу оставались безуспешными.

К спасению подключились волонтеры отряда «Рокот», сотрудники экстренных служб и сами владельцы животных. По словам добровольцев, лошади стояли в воде почти по шею и не реагировали ни на людей, ни на приманки.

Выход нашли необычный. На берег привели жеребенка из другого табуна. Услышав его голос, лошади наконец двинулись к суше. Там их уже встречали люди, которые помогали животным выбраться из воды. Одного маленького жеребенка, который не смог преодолеть глубину самостоятельно, доставили на берег на плоту.

По словам волонтеров, операция потребовала немало сил, но в итоге удалось спасти всех животных. Сейчас лошади находятся в безопасном загоне и проходят ветеринарный осмотр после долгого пребывания в холодной грязной воде.

Как рассказали местные власти, это была уже седьмая попытка вывести табун. Задачу осложняло то, что лошади принадлежали разным владельцам и при каждой попытке разбегались в разные стороны.

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