Биолог Марьинский: Большие комары в России не переносят малярию

Большие комары в России не переносят малярию и не угрожают здоровью человека. Опасность таких насекомых оценил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, очень крупные комары появляются в России во второй половине лета. Их часто путают с малярийными комарами, однако на самом деле это комары-долгоножки. Несмотря на свой размер, взрослые особи этого семейства питаются цветочным нектаром или веществами, накопленными личинкой при развитии. Особенности ротового аппарата не позволяют им кусать человека.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения оценили опасность комариных укусов. Они ответили, что в большинстве случаев контакт с комарами не опасен для здоровья.