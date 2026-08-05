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17:43, 5 августа 2026Наука и техника

ВС России получили «Жмиль» для СВО

«Известия»: ВС России получили новый дрон-перехватчик «Жмиль» для СВО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили новый дрон-перехватчик «Жмиль», который уже используется в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает газета «Известия».

Новый перехватчик получил осколочно-фугасную боевую часть. Другие его особенности, как пишет издание — возможность многоразового использования, вертикальный взлет и высокая маневренность.

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Ранее ТАСС со ссылкой на компанию-производителя «Дронакс» сообщил, что в зону СВО поступил новейший российский беспилотный летательный аппарат «Вурдалак».

В июле агентство со ссылкой на опытно-конструкторское бюро сообщило, что в России создали уникальный скоростной дрон-перехватчик «Виверна-Коготь», который может развивать скорость до 300 километров в час.

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