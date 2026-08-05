Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:28, 5 августа 2026 (обновлено: 18:35, 5 августа 2026)Культура

Самый дорогой корейский фильм с голливудскими звездами покажут в России

Самый дорогой корейский фильм «Надежда» с мировыми звездами покажут в России 10 сентября
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Надежда»

Южнокорейский фильм «Надежда», в котором снялись голливудские звезды, выйдет в прокат в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Уорлд Пикчерз».

Блокбастер «Надежда» режиссера На Хон Джина выйдет в российский прокат с 10 сентября. Бюджет картины, премьера которой с успехом состоялась на Каннском фестивале, оценивается в 45 миллионов долларов. Таким образом, проект стал самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кинематографа.

Также в актерском составе ленты значится звезда культового сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ен, а также голливудские знаменитости Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Оператором «Надежды» стал Хон Ген Пхе, известный по оскароносным «Паразитам» и «Воплю».

Ранее стало известно, что фанаты Marvel обрушили рейтинг фильма «Колобок» из-за переноса премьеры «Человека-паука». Проект в какой-то момент имел на «Кинопоиске» рекордно низкий рейтинг — 1,1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине заявили об уничтожении главного логистического центра крупной компании
    В России резко подскочили онлайн-продажи машин
    Зеленский заявил о кратном сокращении поставок Patriot из Европы на Украину
    Вдова российского бойца СВО заявила о выселении ее из квартиры мужа
    Скабеева задала вопрос жалующемуся на задержку военной помощи Киеву Зеленскому
    Воду из офисного кулера назвали опасной для здоровья
    ЦБ понизил курс доллара
    Выявлена неожиданная опасность повышения пенсионного возраста
    Бывшая возлюбленная Тимати раскрыла отношение к критике ее внешности
    Самый дорогой корейский фильм с голливудскими звездами покажут в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok