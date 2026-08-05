Самый дорогой корейский фильм с голливудскими звездами покажут в России

Самый дорогой корейский фильм «Надежда» с мировыми звездами покажут в России 10 сентября

Южнокорейский фильм «Надежда», в котором снялись голливудские звезды, выйдет в прокат в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Уорлд Пикчерз».

Блокбастер «Надежда» режиссера На Хон Джина выйдет в российский прокат с 10 сентября. Бюджет картины, премьера которой с успехом состоялась на Каннском фестивале, оценивается в 45 миллионов долларов. Таким образом, проект стал самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кинематографа.

Также в актерском составе ленты значится звезда культового сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ен, а также голливудские знаменитости Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Оператором «Надежды» стал Хон Ген Пхе, известный по оскароносным «Паразитам» и «Воплю».

Ранее стало известно, что фанаты Marvel обрушили рейтинг фильма «Колобок» из-за переноса премьеры «Человека-паука». Проект в какой-то момент имел на «Кинопоиске» рекордно низкий рейтинг — 1,1.