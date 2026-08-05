Сын Бритни Спирс впервые ответил на слухи о замене певицы клоном

Сын Бритни Спирс Джейден опроверг слухи о том, что певицу заменили клоном с другими зубами

Сын Бритни Спирс Джейден впервые прокомментировал слухи о том, что его мать заменили клоном. Об этом молодой человек высказался во время прямой трансляции в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Джейден назвал теории о подмене Бритни, которые возникли из-за изменений во внешности артистки, «сумасшедшими». Что касается зубов звезды нулевых, которые, по мнению поклонников, выглядят иначе, Спирс заявил, что они изменились с возрастом. В частности, между ними появилась щербинка, которая изначально была у Бритни в молодости, как и у него.

Что касается новостей о возможном возвращении Спирс в шоу-бизнес, сын артистки признался, что ничего об этом не знает.

Ранее полиция показала кадры неадекватного поведения Бритни Спирс во время задержания. Певица предлагала служителям правопорядка поехать к ней. Позже исполнительница хитов «Toxic» и «...Baby One More Time» показала откровенное видео с конной прогулки и подверглась критике в сети.