Меган Маркл показала фото в купальнике в честь 45-летия

Жена принца Гарри Меган Маркл показала фото в купальнике в честь 45-летия

Жена принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл в откровенном виде снялась в честь 45-летия. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость показала черно-белые фото, на которых предстала в слитном купальнике. Она прыгнула в бассейн под открытым небом, держа связку воздушных шаров в руках.

«Спасибо за поздравления с днем рождения!» — указала в подписи герцогиня Сассекская.

В апреле Меган Маркл посетила бездомных в украшениях за 2,7 миллиона рублей.