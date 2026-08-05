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19:41, 5 августа 2026Ценности

Меган Маркл показала фото в купальнике в честь 45-летия

Жена принца Гарри Меган Маркл показала фото в купальнике в честь 45-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @meghan

Жена принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл в откровенном виде снялась в честь 45-летия. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость показала черно-белые фото, на которых предстала в слитном купальнике. Она прыгнула в бассейн под открытым небом, держа связку воздушных шаров в руках.

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«Спасибо за поздравления с днем рождения!» — указала в подписи герцогиня Сассекская.

В апреле Меган Маркл посетила бездомных в украшениях за 2,7 миллиона рублей.

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