В Грузии произошел третий блэкаут за две недели

В Грузии произошел блэкаут. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«В Грузии уже третье масштабное отключение электричества за последние две недели. Электричества нет ни в одном городе Грузии, в Тбилиси остановлена работа метро, не работает и железная дорога», — говорится в публикации.

Первый блэкаут в Грузии произошел в ночь на 24 июля. Второе отключение света было зафиксировано утром 25 июля в Тбилиси и других крупных городах страны.

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