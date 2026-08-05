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20:39, 5 августа 2026 (обновлено: 20:48, 5 августа 2026)Бывший СССР

В Грузии произошел новый блэкаут

В Грузии произошел третий блэкаут за две недели
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Грузии произошел блэкаут. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«В Грузии уже третье масштабное отключение электричества за последние две недели. Электричества нет ни в одном городе Грузии, в Тбилиси остановлена работа метро, не работает и железная дорога», — говорится в публикации.

Первый блэкаут в Грузии произошел в ночь на 24 июля. Второе отключение света было зафиксировано утром 25 июля в Тбилиси и других крупных городах страны.

Ранее стало известно, что состояние энергетической инфраструктуры Украины к середине 2026 года можно оценить как хронически дефицитное. Об этом заявил эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

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