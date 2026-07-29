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05:34, 29 июля 2026Бывший СССР

Состояние энергетической инфраструктуры Украины оценили

Новик: Состояние энергоинфраструктуры Украины можно оценить как хронически дефицитное
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Состояние энергетической инфраструктуры Украины к середине 2026 года можно оценить как хронически дефицитное. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

По расчетам на основе на данных Минэнерго республики, располагаемая мощность энергосистемы в настоящее время составляет порядка 11-12 ГВт при потребности в 18-19 ГВт в отопительный период, рассказал Новик. По его словам, весенние удары вывели из строя свыше 10 ГВт электрогенерации — мощности, выполнявшие «критическую маневренную функцию».

Баланс топлива эксперт также назвал отрицательным. Он пояснил, что в газовых хранилищах накоплено около семи миллиардов кубических метров газа, когда критический минимум составляет 13,2 миллиарда. Запасов угля в 2,2 миллиона тонн, по оценке Новика, хватит лишь на лето и осень.

При этом поддерживающими баланс факторами остаются импорт электроэнергии из европейских стран и три АЭС в западной и центральной частях Украины. Как указал эксперт, именно они удерживают систему от коллапса, обеспечивая около половины располагаемой мощности.

Ранее генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев предстоящей зимой может ждать блэкаут и канализационный коллапс. Он призвал жителей столицы временно перебираться в села и небольшие города, где, по его словам, инфраструктура лучше подготовлена к блэкаутам.

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