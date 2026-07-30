Власти региона России в сотнях километров от границы объявили о последствиях налета ВСУ

Администрация Пензы призвала жителей города оставаться дома после налета ВСУ

Администрация Пензы призвала жителей оставаться дома из-за серьезного задымления после налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад в регионе. Заявление властей расположенного в сотнях километров от границы с Украиной города опубликовано во «ВКонтакте».

Чиновники призвали ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна из-за последствий атаки.

«Просим сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности (...) При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением — обращайтесь по номеру 112», — объявили в администрации города.

Ранее сообщалось, что из-за атаки на логистическом объекте в Пензе произошло возгорание, на месте работают пожарные расчеты. Есть один пострадавший, ему оказана медпомощь. Со склада были эвакуированы около 200 сотрудников.