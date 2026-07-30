«Ростех» поставил ВС России партию «Планшетов-М-ИР»

«Ростех» поставил ВС России партию машин управления «Планшет-М-ИР»

«Ростех» поставил Вооруженным силам (ВС) России партию машин управления огнем артиллерии «Планшет-М-ИР» производства холдинга «Высокоточные комплексы». Об этом на своем сайте сообщает госкорпорация.

«Разработка позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность», — говорится в публикации.

В холдинге добавили, что «Планшет-М-ИР» сокращает время подготовки исходных данных для ведения артиллерийского огня и повышает его результативность.

В сентябре госкорпорация сообщала, что ВС России получили партию машин с комплексом автоматизированного управления артиллерией «Планшет-М-ИР».

В июне 2025-го холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил в Telegram о поставке ВС России комплексов «Планшет-М-ИР».

В августе 2022-го первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал, что в России создан новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет».