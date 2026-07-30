Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:06, 30 июля 2026Наука и техника

«Ростех» поставил ВС России партию «Планшетов-М-ИР»

«Ростех» поставил ВС России партию машин управления «Планшет-М-ИР»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

«Ростех» поставил Вооруженным силам (ВС) России партию машин управления огнем артиллерии «Планшет-М-ИР» производства холдинга «Высокоточные комплексы». Об этом на своем сайте сообщает госкорпорация.

«Разработка позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность», — говорится в публикации.

В холдинге добавили, что «Планшет-М-ИР» сокращает время подготовки исходных данных для ведения артиллерийского огня и повышает его результативность.

Материалы по теме:
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

В сентябре госкорпорация сообщала, что ВС России получили партию машин с комплексом автоматизированного управления артиллерией «Планшет-М-ИР».

В июне 2025-го холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил в Telegram о поставке ВС России комплексов «Планшет-М-ИР».

В августе 2022-го первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал, что в России создан новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский прокомментировал мощный ночной удар ВС России
    Продавцы стали разочаровываться в интернет-торговле
    Российский посол заявил о необходимости сдерживать НАТО
    Samsung отчиталась о взрывной прибыли
    Неизвестный выиграл крупнейший джекпот 2026 года и получил 63 миллиарда рублей
    В США рассказали о победе России в украинском конфликте
    В российском регионе при падении обломков дронов ВСУ пострадали четыре человека
    57-летнюю Светлану Бондарчук заметили на публике в прозрачном платье
    Стало известно о необычной особенности российских детей
    На Украине пожаловались на пошедшие в серию российские «Бандероли»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok