ВС России нанесли высокоточные удары по Львову и Ивано-Франковской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированные высокоточные удары по Львову и Ивано-Франковской области. Об ударе по Западной Украине сообщили в Министерстве обороны России, заявление опубликовано в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, во Львове российские войска атаковали Львовский авиационный завод «ЛДАРЗ» и Львовский государственный завод «ЛОРТА». Первое из пораженных предприятий производит и ремонтирует турбореактивные двигатели для ракет «Фламинго», второе — электронику для ракет «Нептун». В Ивано-Франковской области попали два предприятия Калуш, каждое из которых участвует в производстве «Фламинго».

[Поражено] промышленное предприятие Калуш (ООО «СКБ ОВТ»), участвующее в производстве и хранении крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», а также осуществляющее испытания боевых частей для оперативно тактических ракет «Гром-2» Минобороны России

Минобороны уточнило, что при ударе использовались ракеты «воздух-земля» и «земля-земля», а также дальнобойные ударные беспилотники.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал мощный ночной удар ВС России и заявил, что защита Украины не может быть делом одной лишь Украины, намекнув западным партнерам о необходимости оказания более активной помощи.